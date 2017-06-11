الندوة تفتتح مجمعًا اسلاميًا في ولاية كسلا بالسودان

افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السودان مجمع النّدوة بولاية كسلا والذي يضم مسجدا يسع (360) مصل ومدرسة لمرحلة التعليم الأساسي من 8 فصول ومركزًا صحيًا من 7 غرف ومرافق صحية.

جاء الافتتاح في حفل كبير حضره والي كسلا آدم جماع وعدد كبير من مساعديه وممثل المنظمات الاسلامية في كسلا معتمد ريفي وأهالي المنطقة الذين أشادوا بالندوة وجهودها وحضورها الفاعل بكثير من المشاريع الهادفة والبرامج التنموية.

وفي كلمته الختامية عبر والي كسلا عن انطباع الحكومة تجاه الندوة العالمية للشباب الإسلامي التي ما برحت تمد يد العون لشعب السودان عامة ولأهالي شرق السودان خاصة، وتعهد بتشغيل المركز الصحي والمدرسة، ودعا المواطنين إلى الاستفادة من المسجد في العبادة ومدارسة العلم وتقوية النسيج الاجتماعي.