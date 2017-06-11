العواد: – وظائف الإعلاميين العائدين من قطر مهيأة.

– إعلامنا يؤدي دوره الوطني في بيان موقف المملكة والرد على المسيئين.

ذكر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد بأن الوزارة ترحب بأبناء الوطن وبناته من الإعلاميين والفنيين العائدين من دولة قطر، مبدياً استعداد الوزارة لتوظيفهم بنفس الوظائف التي كانوا عليها في القنوات القطرية.

وقد شكر معاليه جميع من ناصر الوطن ووقف مع القيادة وآزرها ضد من أساء لها.

وذكر معاليه أنه وجّه وكالة الوزارة بتلقي الطلبات للإعلاميين العائدين من قطر، والمرجو التواصل على الإيميل:‏ nh@moci.gov.sa

وأضاف معاليه أن الإعلام السعودي أثبت للعالم مقدرته على التصدي للأفكار المغرضة والمعلومات المسيئة لبلادنا وشعبنا، كما أثبت مهارته الاحترافية في الوقوف أمام وجه الإعلام المعادي الذي يسعى إلى شق الصف وزعزعة اللحمة الاجتماعية وتهديد أمننا الوطني. وسيذكر التاريخ هذا الموقف المشـرّف لإعلامنا أمام قنوات الزيف والتضليل التي فقدت مصداقيتها ونزاهتها.

وقد دعا العواد الجميع إلى التوحُّد خلف القيادة الحكيمة ومواجهة هذه الحرب الإعلامية الشرسة التي تشن على المملكة، مؤكداً على الروح الوطنية النابعة من الدين الإسلامي الحنيف التي يجب أن تضع الوطن ومقدراته فوق أي اعتبار لأن الوطن أمانة في أعناقنا وعلينا الحفاظ عليه وعلى مكتسباته الحضارية. كما شدد معالي الوزير على ضرورة التوعية بعدم الانسياق وراء دعوات ظاهرها مخالف لباطنها ولطالما جنت الويلات على أصحابها، وأن يكون الجميع مع قيادتهم يداً واحدة ضد من يتربّص بنا الدوائر.