الفهيد: كليات تقنية جديدة لقبول 115 ألف متدرب ومتدربة العام القادم

أعلن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد عن رفع الطاقة الاستيعابية للقبول بالكليات والمعاهد التقنية للعام القادم إلى أكثر (115) ألف متدرب ومتدربة من خريجي الثانوية العامة، عن طريق تشغيل 7 كليات جديدة من بينها 4 كليات للبنات، والتوسع في فتح فروع للكليات القائمة، والموائمة مع الجامعات في نسب القبول لتوفير المقاعد الدراسية.

وأوضح الفهيد أن المؤسسة وزعت هذا العدد بين الكليات التقنية والكليات التقنية العالمية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية، والموزعة في جميع المدن والمحافظات، للتدرب وفق تخصصات روعي في اختيارها يحتاجها سوق العمل كالشبكات وصيانة الحاسب الآلي وصيانة الطائرات، وصيانة الالكترونيات، والمهن المرتبطة بالقطارات، والمحاسبة، والتجميل والتزيين، وصناعة الألبان، والمطاط وغيرها من التخصصات الإدارية والمالية، وذلك بهدف تمكين الخريجين من الحصول على الوظائف المناسبة بالقطاعي العام والخاص.

وقال الفهيد إن المؤسسة ستشغل خلال الفصل الدراسي الأول والثاني للعام القادم 7 كليات تقنية جديدة ، منها 3 كليات للبنين والموزعة في صامطة، وتنومة، والأفلاج، وأربع كليات للبنات في كل من مكة المكرمة وبيشة والزلفي ومحايل عسير، وذلك بهدف التوسع في تأهيل المواطنين في المجال التقني والمهني وفق ما يحتاجها سوق العمل، وتلبية لرغبات الشباب والفتيات بالدخول في الكليات التقنية والعالمية.

وأضاف الفهيد” إلى جانب الكليات التنقية هناك الكليات التقنية العالمية التي تشرف عليها المؤسسة حيت تم استقطاب شركاء التدريب من أفضل الكليات والجامعات التطبيقية في مجال التدريب التقني والمهني على مستوى العالم كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا وألمانيا وهولندا وإسبانيا لتشغيل الكليات العالمية في المملكة حيث تغطي معظم مناطق المملكة، إضافة إلى 24 معهدا ضمن برنامج الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص الذي يوفر فرص وظيفية منتهية بالتدريب في كبرى الشركات العالمية.

وحول الموائمة مع الجامعات لتوفير المقاعد الدراسية قال الدكتور الفهيد ” أن المؤسسة أبرمت اتفاقية مؤخرا مع جامعة الطائف لموائمة نسب القبول بالمحافظة، عبر التنسيق مع الكلية التقنية وجامعة الطائف لتوفير المقاعد الدراسية بالمحافظة وما جاورها، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بخصوص إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمملكة، ودعم سياسات التكامل بينها، وتفعيل دور سياسات التعليم بالمملكة، وفق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030

وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الاستعداد المبكر لبداية الفصل الدراسي القادم لاستقبال المتدربين الجدد في مختلف الوحدات التدريبية المنتشرة بجميع مناطق المملكة، حيث شكلت عدة لجان لمتابعة مختلف الأعمال المرتبطة بالعملية التدريبية والاستعدادات والتجهيزات اللوجستية بالميدان.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبلت العام الماضي (46240) متدرباً ومتدربة خلال الفصل الأول، بزيادة (36) % في عدد المقبولين مقارنة بالعام ما قبل الماضي.