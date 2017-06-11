عاصمة السياحة الإسلامية تنظم افطارا رمضانيا وجولة سياحية لإعلاميين المدينة المنورة

نظمت اللجنة المنظمة لمناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية 2017م مساء أمس الاول حفل الافطار الرمضاني لمنسوبي مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بمنطقة المدينة المنورة بفندق كراون بلازا.

وشهد الحفل مشاركة اكثر من ٤٠ اعلامي وإعلامية ضمن خطة اللجنة لتوثيق أواصر العلاقات بين اللجنة ومنسوبي وسائل الإعلام لما من شأنه دعم المناسبة في الأيام المقبلة والتي ستشهد العديد من الفعاليات والمهرجانات التي سيعيشها أهالي المدينة المنورة وزوارها من شتى انحاء العالم .

وقال المستشار الإعلامي للمناسبة عبدالرحمن حموده بأن الحفل تضمن اجتماعا وديا مع الزملاء الإعلاميين والإعلاميات لطرح آرائهم وملاحظاتهم على الفعاليات التي شهدتها المناسبة في النصف الأول من العام الجاري واقتراحاتهم للنصف المقبل حتى يتم العمل عليها كون الإعلام شريك أساسي لنجاح اي مناسبة دولية او إقليمية.

وأضاف حموده بأنه تم مناقشة العديد من الملفات التي طرحها الزملاء وبحث الاجتماع سبل إزالة كافة العوائق التي يواجهها الزملاء في تغطياتهم وادائهم لمهامهم وفق توجيهات سعادة وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة التنفيذية للمناسبة الأستاذ وهيب بن محمد السهلي الذي حرص على إقامة مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري لتتمكن الجهات الإعلامية بالمنطقة ومنسوبيها من أداء دورها بشكل مرن يحقق الأهداف المرجوة من المناسبة.

كما نظمت اللجنة جولة سياحية بالباص السياحي الذي تم تدشينه تجريبيا على هامش مناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية 2017م وذلك بإشراف المدير التنفيذي للحافلة الأستاذ سعود السحيمي، شملت زيارة نقطة الانطلاق الرئيسية بالمنطقة المركزية الشمالية من المسجد النبوي الشريف واستمع الإعلاميين لشرح مفصل عن مسارات الحافلة السياحية ونقاط توقفها وأهدافها التي تشجع التنمية السياحية بالمدينة المنورة.