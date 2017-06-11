والد الزميل سلطان الفيفي الى رحمة الله

قال الله تعالى : ( وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون )

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا مساء اليوم نبأ وفاة الشيخ حسن بن محمد آل زارب الحربي رحمه الله، بعد معاناة طويلة مع المرض، وسوف يصلى عليه بجامع الهيجة بعد صلاة التراويح .

مجلس إدارة وأسرة تحريرصحيفة فيفا اون لاين الإلكترونية والذين ألمهم الخبر يتقدمون بأحر التعازي وصادق المواساة لرئيس قسم المتابعة بالصحيفة الاستاذ سلطان بن حسن الحربي والعزاء موصول لكافة ابناء الفقيد وأقاربه وذويه ومحبيه ولعموم قبيلة الحربي ، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان والاحتساب