 رمضان في مشهد الأحداث (عصير ) | فيفاء أون لاين
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

رمضان في مشهد الأحداث (عصير )

رمضان في مشهد الأحداث (عصير )
محمد الرياني
محمد الرياني
قلتُ لها وقد بنيْناحياتنا عامًا عامًا حتى بلغنا حدّ السماء التقاء ،قلت لها كيف تفسرين الحياة ؟ قالت بحياء يا صديقي لم يبق من سقف البناء كثيرًا حتى نصل إليه ، نحن نبني وكلما وضعنا للبناء سقفًا اتسعتْ رقعة البناء فاجتاحت الشمس السقف القديم فنحن بحاجة لسقف جديد يقينا الشمس ، نحن نبني والهواء يعبث بالصحون المعلقة ، ويوقع الأغطية القديمة ، نحن نبني والسماء تمطر علينا كي نهرب نحو الأخشاب المجاورة نستلها لنبني سقفًا آخر يمنع السقوط والانكسار ، سألتها عن الزجاجة الخضراء القديمة والعصير المفضل ، سألتها لأنها كانت تدللني بالعصير اللذيذ في بداية المشوار ، وفي بداية البناء ،فقالتْ نسيتُ أن أخبرك أن الزجاجة ذهبتْ إلى غير رجعة ، والعصير فَقَدَ أُمَّهُ الشجرة القديمة ، مات من الوجد على أم أخرجته ثمرة قبل أن يكون عصيرًا يعجبك ، قالتْ دعك من هذا ، لايزال السقف بحاجة إلى المزيد من البناء ، ونحن من الضعف الذي لايجعلنا نتأخر في إكماله ، شمّرتُ عن يدين بدا عليهما تضاريس العمر ، وشمرتْ هي معي وقالت من الله نستمد العون ، نظرنا إلى أعلى ،نظرنا إلى أسفل ، كان البناء في غاية الجمال ، السقف أوشك على الانتهاء ، كنتُ أتمنى كوبًا من العصير المبرد في الزجاجة الخضراء كي نحتفل بالبناء ولكن !! قارب البناء على الانتهاء ولازلت أتذكر مشروبي المفضل في يد رفيق العمر .

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