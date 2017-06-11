نادي النشامى التطوعي يفطّرون 3 الآف عامل نظافة بمكة المكرمة

نفذ نادي النشامى التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة مبادرة نوعية و تطوعية بتفطير عمال النظافة لهذا العام 1438هـ والبالغ عددهم قرابة 3 الآف عامل في مقر سكنهم بالشرائع في مكة المكرمة .

حيث قام أعضاء النادي بتجهيز مقر الإفطار في ساحة المعسكر الدائم للعمال بكامل احتياجات الإفطار بالتعاون مع مركز الحساني للفواكه والخضروات , وحفظ النعمة , وشركة القصير لخيام , وحلويات سعد الدين , ومؤسسة سمير النجار الخيرية , ومكتب الدعوة بالشرائع والمعابدة , ومطاعم البردوني والعديد من الجهات الخيرية والداعمة لهذه المبادرة .

وكما تضمنت هذا العام بعض الفعاليات التعليمية للعمال من صفة الصلاة وتعليم الوضوء وأيضاً التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم .



هذا وقد بين رئيس النادي الشيخ صالح بن راشد الزهراني بأن هذه المبادرة لها السنة الثالثة على التوالي , والتي ضمنت ضمن برامج النادي السنوي ومن خلالها نبين لهؤلاء الفئة المنسية بأهمية المجتمع لهم من خلال إقامة بعض البرامج في أماكنهم وإعطاء الصورة الحسنة لهم وتحقيق رؤية المملكة 2030 في التطوع .

وكما بين الزهراني بأن مثل هذه المبادرات تعزز الصورة التطوعية لدى المتطوع في من يخدم مجتمعه من عمال النظافة وغيرهم وأن يقدموا يد عون لهم بمبادرات تطوعية تنمي من خلاله التعامل الحسن وإحترام الذات .