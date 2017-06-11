“الزكاة والدخل” .. تكشف حقيقة “أختام الضريبة”

نفت هيئة الزكاة والدخل اليوم صحة ما أشيع بشأن وجود أختام على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، حسبما أعلنت الهيئة عبر حسابها الرسمي في (تويتر).

وفي سياق متصل، قال هيئة الزكاة والدخل أنه تم تداول بعض المعلومات الخاطئة عن الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، وتؤكد الهيئة على ضرورة التثبت من صحة ما يبث أو ينشر بالتواصل مع الهيئة كونها المرجع الوحيد للمعلومات الضريبية .

وكانت هيئة الزكاة والدخل قد أعلنت عن تطبيق نظام الضريبة الانتقائية ابتداءً من اليوم الأحد في الساعة 12 صباحا، على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية وهي (التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100% من سعر بيع التجزئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة).