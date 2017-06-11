القبض على فني كهرباء باكستاني يمارس مهنة الطب!

أوقفت شرطة العاصمة المقدسة مقيما من الجنسية الباكستانية يعمل فني كهرباء يقوم بممارسة الطب وعلاج بني جلدته بمبالغ مالية ويكتب الوصفات الطبية لهم.

وأوضحت الشرطة في بيان لها أنه وردت معلومات لدى شعبة التحرّيات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة عن قيام مقيم باكستاني بممارسة مهنة الطب بالكشف على بني جلدته وصرف الأدوية الطبية لهم بمبالغ مالية .

وأضافت أن رجال شعبة التحرّيات والبحث تولوا التنكر والتقدم للطبيب وإعداد كمين له وتم القبض عليه متلبسًا بمهنته المزورة .

واتضح من التحقيقات الأولية أنه مقيم فني كهرباء ويتبع لإحدى مؤسسات المقاولات المعمارية، وبتفتيش الموقع عُثر على أدوية طبية ومحاليل وإبر تُستخدم لسحب عينات دم، مشيرة إلى أنه تم إعداد محضر بالواقعة والمضبوطات وسُلم الشخص لشرطة العزيزية وجرى إشعار هيئة التحقيق والادعاء العام .