هنا تفاصيل “التعرفة البنكية” المحدثة ورسوم الخدمات المصرفية

أصدرت مؤسسة النقد السعودي دليل التعرفة البنكية المحدث، والذي يُعنى بتنفيذ أحكام مراقبة البنوك والتعرفة المفروضة على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية التي يجوز أن تحصلها البنوك من عملائها الأفراد، على أن يتم العمل به خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره.

وأوضحت مؤسسة النقد عددا من البنود المحدّثة بخصوص عدد من الرسوم ضمن التحديث الأخير، فيما لم تطرأ تغيرات كبيرة على الرسوم الاعتيادية.

وقد شملت البنود المحدثة تفصيلا لعمليات التحويل، وذلك عبر عمليات التحويل من بنك لآخر عبر نظام “سريع” (في نفس اليوم) وتحديد رسومه بـ7 ريالات، والتحويل عبر نظام سريع “آجلة” بقيمة 5 ريالات، والتحويل إلى بنك خارج المملكة بقيمة 50 ريالا، وتعديل أو إلغاء حوالة خارج المملكة بـ15 ريالا.

وشملت التحديثات عمليات الشبكة الخليجية، عبر خدمات السحب النقدي على الصراف الآلي داخل دول الخليج، والذي فُرضت عليه رسوم بقيمة 10 ريالات، وخدمة الاستفسار عن الرصيد بقيمة 3 ريالات، فيما جاءت رسوم عمليات الشبكة الدولية عبر السحب النقدي لبطاقات الحسم المباشر (debit) بقيمة 25 ريالا.

وفيما يلي تفصيل كامل لكافة العمليات المشمولة في نظام التعرفة البنكية المحدث: