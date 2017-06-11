الجوازات: تمدد “هوية زائر” للمقيمين اليمنيين

أعلنت المديرية العامة للجوازات البدء في تنفيذ توجيهات ولي العهد، وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بتمديد “هوية زائر” الممنوحة للمقيمين اليمنيين، وذلك ابتداءً من تاريخ انتهاء صلاحيتها المحدد بتاريخ 20 رمضان الحالي.

وأوضحت الجوازات أنه سيتم توحيد تاريخ انتهاء صلاحية تأشيرة الزيارة الاستثنائية لليمنيين إلى 20 رمضان 1438هـ، وسيتم تمديد “هوية زائر” آلياً لمدة ستة أشهر بعد سداد الرسوم المقررة خلال الفترة من (13-23) رمضان، وسيتم تسليم الهوية عن طريق خدمة البريد “واصل” خلال أسبوعين من سداد رسوم التوصيل.

وأبانت أن إجراء تمديد “هوية زائر” يبدأ بسداد الرسم المقرر بـ100 ريال خلال الفترة المحددة، حتى لا يتعرض الشخص لغرامة التأخير، مبينةً أنه سيتم إرسال رسالة نصية للشخص المستضيف لتسديد رسوم توصيل “هوية زائر” عبر البريد، وأن التسليم سيكون خلال أسبوعين.

وأبانت أن الزائر الذي يتعذر عليه معرفة مستضيفه أو التواصل معه، بإمكانه تغيير المستضيف من خلال مراجعة أقرب مركز لتصحيح الأوضاع وبرفقته المستضيف الجديد.