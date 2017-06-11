نائب أمير جازان يدشن “كلنا أهل” لتسهيل الخدمة على مراجعي صحة جازان

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، مشروع ” كلنا أهل” الذي تنفذه المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.

وقدم مدير عام صحة جازان الدكتور عايض بن عبدالله الشهراني شرحًا عن المشروع الذي يهدف لتقديم المساعدة لجميع المراجعين بطريقة خاصة كما لو كانوا أقرباء والسعي إلى خدمتهم بكل الوسائل المتاحة وبشكل مبادر ومبدع حتى يشعر المستفيدون أنهم بمثابة أهل وأقارب لكافة منسوبي الصحة، وذلك سعيًا لرفع مستوى جودة الخدمات ورضا المستفيدين من خلال الإحسان إلى الناس وتنمية الأعمال التطوعية والقضاء على المحسوبية.

وأوضح أن طريقة الانضمام لعضوية المشروع لأهالي منطقة جازان لمشاركة الأعضاء في تسهيل مهام خدمة جميع المستفيدين بالمنطقة وذلك من خلال إرسال طلب عضوية إلى الإيميل (1family-jazan@moh.gov.sa )، أو عن طريق أحد موظفي المشروع الموجودين في المنشأة الصحية، ومن ثم الاطلاع على المادة التعريفية المعتمدة الخاصة بالمشروع وتعبئة الاستمارة الإلكترونية وتوقيع الميثاق الخاص، ومن ثم استلام الشعارات الخاصة بالعضوية.

كما استمع نائب أمير جازان إلى عرض عن أبرز ما حققته المستشفيات والمراكز الصحية بصحة جازان من مراكز متقدمة وحصولها على شهادات الاعتماد من المركز السعودي للمنشآت الصحية وتكريم تلك المراكز من قبل وزارة الصحة مؤخرا، إلى جانب حصول مركز الرعاية الأولية بالظبية على جائزة ضمن أفضل عشرة مراكز على مستوى المملكة في الجودة وبيئة العمل.

من جانبه أثنى سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد على المشروع وعلى الجهود التي تسعى من خلالها صحة جازان إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق الرضا لدى كافة المراجعين داعيًا إلى بذل مزيد من الجهود والعمل المخلص للرقي بالخدمات الصحية بالمنطقة.