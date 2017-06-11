هذا هو موعد الكشف عن جالاكسي نوت 8

تعكف شركة “سامسونغ” الكورية العملاقة، على وضع اللمسات الأخيرة قبيل طرح هاتفها الذكي الجديد “غالاكسي نوت 8”، والذي من المتوقع أن يكون منافسًا قويًا للعديد من الأجهزة التي تم إصدارها مؤخرًا على مستوى السوق العالمي.

وقالت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، إنه بات من المتوقع إصدار “سامسونغ” لهاتفها الذكي الجديد “غالاكسي نوت 8” خلال أغسطس المقبل، لا سيما وأن المنافس الأول له “آبل آيفون 8” سيكون في الأسواق خلال سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن الشركة الكورية تسعى إلى أن يكون هاتفها الذكي الجديد “غالاكسي نوت 8” متصدر رفوف المحال التجارية قبل الكشف عن هاتف آبل الجديد.

وتحاول “سامسونغ” الحصول على حصة أكبر من السوق العالمي لاستهلاك الهواتف الذكية، لا سيما وأنها تجد منافسة شرسة من “آبل” صاحبة سلسلة الهواتف الأشهر في العالم “آيفون”.

وطرحت الشركة الكورية “غالاكسي S8” خلال مارس الماضي، ضمن خطة لمدة 6 شهور تشمل إصدار هاتف آخر وهو “غالاكسي “نوت 8” الجديد.