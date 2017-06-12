مستشفى بني مالك العام يقيم مائدة إفطار جماعي لمنسوبيه

أقام مستشفى بني مالك العام، حفل إفطار جماعي لكافة الموظفين والعاملين بالمستشفى مساء يوم الجمعة 14 رمضان لعام 1438، بحضور مدير المستشفى الأخصائي/ محمد بن ابراهيم الغالبي . ومساعد مدير المستشفى على احمد المالكي، وعدد من رؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية، في ﺃﺟﻮﺍءً من ﺍﻷ‌ﻟﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ وروحانية رمضان.

وأشار مدير المستشفى إلى أهمية هذه الملتقيات الرمضانية، التي تهدف إلى تعزيز وﺯﻳﺎﺩﺓ أﻭﺍﺻﺮ المحبة والعلاقات الاجتماعية بين موظفين المستشفى، بعيداً عن روتين العمل اليومي، مما يساعد على العمل بروح الفريق الواحد

وفي نهاية حفل الفطور الجماعي قدم سعادة مدير المستشفى شهادة شكر وتقدير لطبيب الاسنان الدكتور اشرف. تعبيرا وامتنانا على خدمته في المستشفى طوال ال 8 سنوات الماضيه و الذي انتهت فترة عمله بالمملكة.