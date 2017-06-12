الزهراني يحصل على درجة ماجستير حرب من كلية القيادة والاركان بجمهورية مصر العربية

بحضور معالي وزير الدفاع والانتاج الحربي المصري الفريق صدقي صبحي احتفلت كلية القيادة والأركان بجمهورية مصر العربية اليوم الأثنين بتخريج الدفعة السادسة والستين لدورة أركان حرب.

وقد حصل العقيد الركن صالح بن محمد النعاشي الزهراني على درجة ماجستير أركان حرب من كلية القيادة والأركان.

وحصل على جائزة التفوق العلمي والبحث الاستراتيجي المميز.

كما تم تكليفة من قيادة الكلية بإلقاء كلمة الخريجين التي قدم فيها العقيد الركن صالح الزهراني الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على ما لمسوه داخل ذلك الصرح العظيم وتوفير كل السبل والإمكانيات والذود بالعلم والمعرفة التي تعينهم على الخدمة بقواتهم المسلحة.

صحيفة فيفا أون لاين تقدم التهنئة للعقيد الركن صالح الزهراني وتتمنى له التوفيق والسدد .