الرئيسية › أخبار الناس الغزواني يحصل على درجة الماجستير في النحو بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى 3:32 ص, 17 رمضان 1438 هـ - 12 يونيو 2017 م فيفاء أون لاين ـ جازان Tweet حصل الأستاذ حسن سليمان الغزواني هذا المساء على شهادة الماجستير في النحو من جامعة جازان بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى حيث كانت رسالته : الضمير في ( معاني القرآن ) للفراء ، صوره وقضاياه. شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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