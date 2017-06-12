الغزواني يحصل على درجة الماجستير في النحو بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى

حصل الأستاذ حسن سليمان الغزواني هذا المساء على شهادة الماجستير في النحو من جامعة جازان بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى حيث كانت رسالته : الضمير في ( معاني القرآن ) للفراء ، صوره وقضاياه.