 الغزواني يحصل على درجة الماجستير في النحو بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى | فيفاء أون لاين
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

الغزواني يحصل على درجة الماجستير في النحو بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى

الغزواني يحصل على درجة الماجستير في النحو بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى
فيفاء أون لاين ـ جازان
حصل الأستاذ حسن سليمان الغزواني هذا المساء على شهادة الماجستير في النحو من جامعة جازان بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى حيث كانت رسالته :  الضمير في ( معاني القرآن ) للفراء ، صوره وقضاياه.

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