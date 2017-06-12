 المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : استشهاد الرائد طارق العلاقي وإصابة رجلي أمن بحي المسورة في القطيف | فيفاء أون لاين
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : استشهاد الرائد طارق العلاقي وإصابة رجلي أمن بحي المسورة في القطيف

المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : استشهاد الرائد طارق العلاقي وإصابة رجلي أمن بحي المسورة في القطيف
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صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم الأحد 16 / 9 / 1438 هـ ، وأثناء قيام دورية أمن بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف تعرضت لمقذوف متفجر (عبوة ناسفة) مما نتج عنه استشهاد الرائد/ طارق بن عبد اللطيف العلاقي تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء وإصابة رجلي أمن ، وحالتهما الصحية مستقرة ولله الحمد .
وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية . والله ولي التوفيق

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