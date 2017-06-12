اختتام ليالي الفوتوغرافيين الرمضانية في فنون أبها

اختتمت فعاليات ليالي الفوتوغرافيين الرمضانية مساء اليوم التي تنظمها جمعية الثقافة والفنون بأبها بمشاركة أكثر من ٢٠٠ شاب وفتاة.

وأوضح مدير عام جمعية الثقافة والفنون بأبها أحمد السروي أن الدورة التي استمرت يومين ، تلقى خلالها المشاركين العديد من المهارات الفنية في الورش التدريبية التي قدمت في البورتريه الخارجي و محتوى وتكوين الصورة، والمعالجة و توزيع الإضاءة، كما قدمت دورات مخصصة للشباب في هذه الفعالية في المعالجة وأساسيات التصوير وحياة الشارع والبورتريه في الاستديو ، مؤكدا على استمرار الجمعية في تقديم الفعاليات الإثرايية والمعنية بتقديم المعلومة وفق مسارها العلمي والمنهجي من خلال الحقائب التدريبية.

وأشار السروي إلى أن التعامل مع الفنون أصبح علم ودراسة ومعرفة ومهارة إضافة إلى أن هذه الفعالية تأتي بمناسبة احتفال أبها بعاصمة السياحة العربية لهذا