نائب امير عسير يدشن حملة ” تفريج كربة”

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الرئيس الفخري للجنة “تراحم” بمنطقة عسير ، دشن صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب امير منطقة عسير، مساء اليوم، أمسية حملة “تفريج كربة” التي نظمتها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة عسير، وذلك على مسرح المفتاحة بأبها وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة ، ورجال الأعمال وعدد من المشائخ والوجهاء ونجوم الفن ومشاهير التواصل الاجتماعي .

وفي بداية الحفل ألقى المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الإفتاء بمنطقة عسير الدكتور سعد بن سعيد الحجري كلمة بين فيها منزلة التراحم في الإسلام وأثر الصدقة والزكاة على الفرد والمجتمع إضافة إلى دور التكافل الإجتماعي ومساعدة المحتاج لبناء مجتمع متلاحم متعاضد حول القيادة الرشيدة , مشيدا بدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لتنظيم مثل هذه الحملة المباركة.

بعد ذلك دشن سمو الأمير منصور بن مقرن الحملة بتبرعات سخية من صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ولسموه .

ثم توالت التبرعات من رجال الأعمال والميسورين وأهالي منطقة عسير الذين تفاعلوا مع الحملة التي نظمتها اللجنة وبالتعاون مع إمارة منطقة عسير والغرفة التجارية الصناعية بأبها ، حيث بلغ عدد المفرج عنهم من سجناء المطالبات المالية 254 سجينا ، وبلغت التبرعات خلال الساعة الأولى من الحملة حوالي 16 مليون ريال.