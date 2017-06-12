بلدي صبيا يعقد جلسته الشهرية لمناقشة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين

في بداية عقد جلسة المجلس البلدي بمحافظة صبيا لشهر رمضان المبارك ثمن سعادة رئيس المجلس البلدي بصبيا الاستاذ احمد بن علي قاضي جهود البلدية في تجهيز و تهيئة ستة ملاعب رياضية بالمحافظة و بجهود ذاتية من قبل البلدية مشاركة منها وداعماً للنشاط الرياضي وخدمة لشباب المحافظة.

وكذلك على ما قمت به من جهوده في تزيين مداخل وشوارع ودورات المحافظة بعقود الزينة ابتهاجها بمقدم هذا الشهر الكريم ،ثم اطلع المجلس على خطة حملات وجولات الرقابة الصحية التي تقوم بها بلدية صبيا اليوميه على المطاعم ومراقبة الأطعمة وتطبيق الاشتراطات الصحية عليها،ثم تابع اعضاء المجلس البلدي جهود البلدية تعاونها وتنسيقها مع الجهات الحكومية والمشاركة في حملة رفع السيارات الخربة والتالفه من شوارع محافظة صبيا وقراها والتي كان لها مردود إيجابي واسع على مستوى المحافظة واستعداد مشائخ وأعيان المحافظة وقراها بالمساهمة في

حصر السيارات التالفة كلٌ في محيطه ورفعها للجهاز البلدي لاتخاذ مايلزم حيالها مأملين بتذليل كل العوائق التي تصادف الحملة الى اخر ساعة حتى تعلن فيها محافظة صبيا خلوها من هذه السيارات الخربة والتالفه.

ثم استعرض المجلس دور البلدية بعد ان أوصى بافتتاح مكتب خدمات بمركز الكدمي والذي يعتبر نقلة نوعية في الخدمات البلدية بحد ذاته يخدم القطاع الشرقي للمحافظة ومحاوره والذي سيسهم في خدمة أكثر من ( 50 ) قرية وهجره متطلعين الى اكتمال العقد بافتتاح مركزي خدمات مماثله في المخلاف والظبية .

وفِي نهاية الجلسة قدم رئيس المجلس البلدي باسمه وأعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم لسعادة رئيس بلدية صبيا الاستاذ سفر بن سعد الشهراني ومنسوبي البلدية على جهودهم الواضحة والمتنوعة في الجهاز البلدي متمنياً لهم دوام التقدم والتوفيق.