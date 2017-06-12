نداء من الجانبة بالداير

يعاني أهالي مركز الجانبة التابع لمحافظة الدائر من شُح في بعض الخدمات الصحية المقدمة للأهالي حيث أن التعداد الأخير لمركز الجانبة بلغ 1875 نسمة ولديهم مركز رعاية أولية لتقديم الخدمات الصحية الأولية يوجد به طبيبه وعدد من الممرضات وأخصائي وبائيات وموظف يعمل كمدير للمركز ولكن لازال المركز يفتقر لسيارة أسعاف ذات دفع رباعي لنقل الحالات الحرجة الى أقرب مستشفى عام والذي يبعد عنهم مايقارب 45 كم في محافظة الدائر عبر خطوط تضاريسها صعبة ومعقدة للغاية حيث أن الأهالي يقومون بنقل مرضاهم الى محافظة الدائر عبر طرق صعبة وغير معبدة وهي حالات حرجة قد يستغرق نقلهم وقتاً لا يقل عن الساعتين والنصف علاوة على أن تلك السيارات الخاصة ليست مهيئة لنقل المرضى مما يزيد من معاناتهم ويتسبب في العديد من المضاعفات لكثير من الحالات وبعضها يوافيها الأجل في تلك الطرق لعدم وجود النقل الإسعافي الذي قد يساعد بعد توفيق الله في أيصال الحالة الى أقرب مستشفى كما أن هناك معاناة تتمثل في عدم وجود مصدر أحتياطي للطاقة ( مولد كهربائي ) حيث أن بعض الحالات الحرجة تحتاج الى أجهزة أنعاش وأكسجين كما أن المركز به بعض الأدوية والأمصال التي قد تتأثر بمجرد أنقطاع التيار الكهربائي عن المركز وقد حدثت وفيات في وقت سابق كانت تعاني من الربو وتحتاج الى أكسجين ولم يستطع أسعافها لكون الكهرباء مقطوعة عن القرية ولا يوجد مصدر بديل للطاقة في المركز … وقد ناشد الأهالي مدير عام الشوؤن الصحية في التدخل العاجل وتوفير تلك المطالب فحكومتنا الرشيدة لم تدخر جهداً لخدمة المواطنين حيثما كانوا