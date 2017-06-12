 بالصور: مسابقة القرأن الكريم بنادي أبوعريش الموسمي يبدأب(٢٠) طالب في يومه الاول | فيفاء أون لاين
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

بالصور: مسابقة القرأن الكريم بنادي أبوعريش الموسمي يبدأب(٢٠) طالب في يومه الاول

بالصور: مسابقة القرأن الكريم بنادي أبوعريش الموسمي يبدأب(٢٠) طالب في يومه الاول
حسن عواجي ـ جازان
ضمن برامج نادي أبوعريش الموسمي بثانوية موسى بن نصير انطلقت مساء اليوم الأحد ١٤٣٨/٩/١٦
مسابقة القرآن الكريم
لجميع مراحل التعليم
 بمشاركة متميزة من طلاب النادي شارك  عشرون طالبا من التعليم العام
 بثلاث مستويات :
 المرحلة الابتدائية حفظ سورة النبأ
 المرحلة المتوسطة حفظ سورة
 الملك  المرحلة الثانوية حفظ سورة
 الواقعة كما كان للمرحلة الجامعية المشاركة في سور الحجرات
 و تهدف المسابقة إلى
– ربط الطلاب  بالقرآن الكريم  حفظا و تلاوة
– تعميق حب القرآن لدى الطلاب
و قد حظيت المسابقة باهتمام
 قائد النادي الاستاذ: زكريا أبوالقاسم
و قد قام بتحكيم المسابقة
 الاستاذ: منذر رفاعي
و الأستاذ: عمر عقيلي
متابعة إعلامية: الأستاذ إبراهيم البواب .
و اشراف الاستاذ: محمد حكمي .

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