بالصور: مسابقة القرأن الكريم بنادي أبوعريش الموسمي يبدأب(٢٠) طالب في يومه الاول

ضمن برامج نادي أبوعريش الموسمي بثانوية موسى بن نصير انطلقت مساء اليوم الأحد ١٤٣٨/٩/١٦
مسابقة القرآن الكريم
لجميع مراحل التعليم
بمشاركة متميزة من طلاب النادي شارك عشرون طالبا من التعليم العام
بثلاث مستويات :
المرحلة الابتدائية حفظ سورة النبأ
المرحلة المتوسطة حفظ سورة
الملك المرحلة الثانوية حفظ سورة
الواقعة كما كان للمرحلة الجامعية المشاركة في سور الحجرات
و تهدف المسابقة إلى
– ربط الطلاب بالقرآن الكريم حفظا و تلاوة
– تعميق حب القرآن لدى الطلاب
و قد حظيت المسابقة باهتمام
قائد النادي الاستاذ: زكريا أبوالقاسم
و قد قام بتحكيم المسابقة
الاستاذ: منذر رفاعي
و الأستاذ: عمر عقيلي
متابعة إعلامية: الأستاذ إبراهيم البواب .
و اشراف الاستاذ: محمد حكمي .
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