بالصور: مسابقة القرأن الكريم بنادي أبوعريش الموسمي يبدأب(٢٠) طالب في يومه الاول

ضمن برامج نادي أبوعريش الموسمي بثانوية موسى بن نصير انطلقت مساء اليوم الأحد ١٤٣٨/٩/١٦

مسابقة القرآن الكريم

لجميع مراحل التعليم

بمشاركة متميزة من طلاب النادي شارك عشرون طالبا من التعليم العام

بثلاث مستويات :

المرحلة الابتدائية حفظ سورة النبأ

المرحلة المتوسطة حفظ سورة

الملك المرحلة الثانوية حفظ سورة

الواقعة كما كان للمرحلة الجامعية المشاركة في سور الحجرات

و تهدف المسابقة إلى

– ربط الطلاب بالقرآن الكريم حفظا و تلاوة

– تعميق حب القرآن لدى الطلاب

و قد حظيت المسابقة باهتمام

قائد النادي الاستاذ: زكريا أبوالقاسم

و قد قام بتحكيم المسابقة

الاستاذ: منذر رفاعي

و الأستاذ: عمر عقيلي

متابعة إعلامية: الأستاذ إبراهيم البواب .

و اشراف الاستاذ: محمد حكمي .