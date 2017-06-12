تنمية فيفاء تواصل أنشطتها وبرامجها المتنوعة الرمضانية

تواصل لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة فيفاء تقديم العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك التي تستهدف جميع فئات المجتمع كبارا وصغارا ذكورا وإناثا .

حيث نفذت اللجنة منذ بداية الشهر الكريم مجموعة من البرامج والأنشطة المتنوعة عبر 5 مراكز للنشاط الاجتماعي تابعة للجنة موزعة في فيفاء إضافة إلى مقر اللجنة والنشاط النسائي التابع للجنة .

وتنوعت الأنشطة والبرامج ما بين مسابقات أسرية رمضانية ومسابقات يومية وديوانيات الحي وإفطار جماعي إضافة إلى مسابقات رياضية كدوري كرة القدم والطائر والتنس والبلاي ستيشن, وملتقيات شبابية وبرنامج متنوعة أخرى في الرسم والطباعة والنحت ومبادرات تطوعية كتوزيع إفطار الصائم وزيارات للمرضى بالمستشفى , وبرنامج تنمية الطفل وتنمية مهارة اللغة الانجليزية وتنمية المهارات الحياتية وبرامج ترفيهية أخرى وأمسيات رمضانية والعديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة .

وأوضحت اللجنة أنها حرصت على أن تكون البرامج منوعة وتلبي جميع احتياجات الفئات العمرية حيث تم رسم خطة للبرامج خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438 هـ لتقديم برامج متميزة وهادفة لاستثمار أوقات أطياف المجتمع خاصة الشباب والأطفال منهم إضافة إلى الترابط الاجتماعي بين الأهالي.