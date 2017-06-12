“التأمينات”: تعلن موعد صرف معاش شهر شوال

أخبار 24 12/06/2017 56,274 التأمينات الاجتماعية9 التأمينات الاجتماعية

التأمينات الاجتماعيةأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الإثنين أنها ستقوم بصرف معاش شهر شوال للمستفيدين، يوم الثلاثاء 25 رمضان 1438هـ حسب تقويم أم القرى.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله العبدالجبار أنه نظراً لتوافق أول شهر شوال مع إجازة عيد الفطر المبارك ومراعاةً لاحتياجات المستفيدين المادية؛ رأت المؤسسة تقديم صرف المعاشات إلى 25 رمضان.

وأبان العبدالجبار أن المؤسسة تقوم بصرف المعاشات التأمينية الشهرية المستحقة للمستفيدين مقدماً في أول كل شهر، حيث يتم تحويل المعاش مباشرةً إلى الحساب البنكي الذي تم تحديده من قِبل المستفيد في أي منطقة أو محافظة أو مركز في المملكة.

يذكر أن عدد المستفيدين الذين يحصلون على معاشات شهرية من فرعي النظام تجاوز 350 ألف مستفيد، يُصرف لهم شهرياً أكثر من 1.6 مليار ريال.