4 ضوابط لطلب تأشيرات الزيارة للشركات والمؤسسات

وافق ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف على ما توصلت إليه لجنة مكونة لدراسة استدعاء تقدمت به إحدى الشركات بخصوص طلب الزيارة للوافدين.

وخلصت اللجنة في توصياتها وفقا لـ”المدينة” إلى 4 ضوابط لطلب الزيارة، أولها أن تكون الطلبات المقدمة من الشركات والمؤسسات وفق حاجتهم الفعلية، وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بالتأكيد على أصحاب الشركات والمؤسسات في ذلك قبل التصديق عليها من الغرفة التجارية.

وتضمنت التوصيات أيضا أن يتعهد طالب الزيارة والجهة التي يعمل بها على صحة المعلومات المقدمة، وأن يغادر الشخص المطلوب قبل انتهاء المدة المحددة للزيارة، وأن يكون طوال مدة إقامته في المملكة خاضعاً للأنظمة والقوانين المرعية، وأن يكون الغرض من الطلب هو الزيارة فقط.