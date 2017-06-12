بعد أن كانت حصراً على الشركات السماح لمكاتب بتأجير العاملات المنزليات

سمحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لـ20 مكتب استقدام بتقديم خدمة تأجير العاملات المنزليات، وذلك بعد أن كان التأجير مقتصراً على شركات الاستقدام فقط.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل إنه تم السماح لتلك المكاتب بعد استيفائها الشروط التي وضعتها الوزارة، محذراً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” بقية المكاتب من القيام بتأجير العمالة المنزلية في شهر رمضان دون ترخيص من الوزارة.

وشدد على ضرورة تعامل المواطنين مع المكاتب المعتمدة والمرخص لها بالعمل في مجال التأجير، التي يمكن التعرف عليها من خلال موقع “مساند” الإلكتروني، الذي يتيح للعميل الاطلاع على حقوق وواجبات طرفي العقد، وآليات تقديم الشكاوى، وغير ذلك.

وأضاف أن عدد شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها حتى الآن من قبل الوزارة يبلغ 750 شركة ومكتباً، موضحاً أنه لم يتم تجديد الترخيص لعدد 11 مكتب استقدام خلال العام الماضي بسبب مخالفات.