رسمياً .. قياس نسبة مشاهدة المحطات التلفزيونية في السعودية

أعلنت الشركة السعودية لقياس وسائل الإعلام “smmc”، إطلاق مشروع قياس نسب مشاهدة المحطات التلفزيونية رسمياً في المملكة، متوافقاً مع بداية العام في 1 / 1 / 2017 الموافق 3 / 4 / 1438؛ ذلك بإشراف الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وتحت رعاية وزارة الثقافة والإعلام، وبالاتفاق مع المشغل العالمي “gfk”، ومكتب المراجعة “cesp”.

وبدأت الشركة بإصدار تقاريرها عن نسب المشاهدة للتلفزيون في المملكة، وتوِّج عملها بحصولها على التعميم الصادر من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الذي يفيد بأن البيانات الصادرة من الشركة السعودية لقياس وسائل الإعلام هي البيانات الرسمية الوحيدة التي تمّ تدقيقها بناءً على الأسس العالمية لقياس نسبة مشاهدة التلفزيون، ولهذا فهي العملة الموحدة للسوق السعودي، ولا يحق لأيّ جهة أخرى كمركز أبحاث وغيره إصدار أيّ تقارير مماثلة.

يُذكر أن الشركة السعودية لقياس وسائل الإعلام “smmc” هي أول شركة متخصّصة في تزويد البيانات الخاصّة بقياس نسب مشاهدة ومتابعة وسائل الإعلام المختلفة في المملكة العربية السعودية.