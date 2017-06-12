إدارة الأزمات والكوارث ببلدية الداير تفتح 28 طريقا مقطوعاُ خلال موسم الأمطار

استطاعت إدارة الأزمات والكوارث ببلدية محافظ الداير أن تفتح 28 طريقا مقطوعا خلال موسم الأمطار على محافظة الداير من خلال فريق عمل متكامل يعمل على مدار الساعة وبكوادر سعودية متخصصة.

وقال جبار بن محمد الريثي رئيس بلدية الداير المكلف انه رغم وعورة الطرق الجبلية وصعوبتها إلا أن البلدية استطاعت ومن خلال غرفة العمليات الموحدة مع الدفاع المدني والطرق أن تباشر فتح الطرق الفرعية التي تعرضت لإنهيارات وتساقط للصخور خلال الأمطار الأخيرة على الداير من خلال جدول زمني معد لتلقي البلاغات.

مبينا أن الانهيارات توزعت على عدد من القرى الجبلية والمراكز وهي متنوعة ما بين صخور واحجار وانقطاع جزئي وكلي موضحا أن إدارة الصيانة بالبلدية بذلت جهودا كبيرة في هذا الجانب من خلال تجهيز المعدات والكوادر والعمل المستمر حتى تحقق المطلوب.

