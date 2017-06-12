الماسي والتانقو إلى نهائي بطولة التنمية لشهداء الوطن بالداير

ضمن بطولة شهداء الوطن على ملعب التنمية بحي المضبعة والتي تنظمها لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالداير تواصلت فعاليات البطولة أمس الأحد بمباريات دور الاربعة.

المباراة الأولى اقيمت بين فريقي الماسي والملكي وانتهت المباراة بفوز الماسي بنتيجة ٣ – ٢ .

وفي المباراة الثانية فاز فريق التانقو على فريق البلوقرانا بنتيجة ٣ – ١ وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة اللاعب ( خالد محمد الفيفي ) من فريق التانقو .

وبذلك سيلعب فريقا الماسي والتانقو على المباراة النهائية غدا الثلاثاء والتي سيرعاها محافظ الداير بني مالك محمد بن هادي الشمراني عند الساعة ال 11 مساء.

وفي سياق ذلك دعت اللجنة المنظمة للبطولة الراغبين في الحضور ومشاهدة المباريات من أرض الملعب عن اطلاق برنامج ثقافي ومسابقات وجوائز عينية ثمينة كل ليلة ومسابقات الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة هدية منها للجماهير الرياضية وتحفيزا على الحضور والاستمتاع بأجواء البطولة وسيتم الاعلان عن الفائزين وتسليمهم الجوائز ضمن الاخبار الاعلامية التي تبثها اللجنة.

كما تود أن تشكر اللجنة المنظمة الراعي الرسمي للبطولة مصانع حيان الكبيشي والراعي الماسي الغرفة التجارية الصناعية بجازان والراعي الذهبي سلطان مول والراعي الفضي مطعم جوهرة الداير والماسية للطباعة والدروع.

بطولة التنمية لشهداء الوطن بالداير