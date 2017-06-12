أدخنة مرمى نفايات “العيدابي” تواصل إيذاء السكان وتدمير البيئة

واصل مواطنون بمحافظة العيدابي شكاويهم من ” مرمى نفايات ” بلدية العيدابي لا سيما الأدخنة الناتجة عن الحرائق التي تُشعل في النفايات هناك وكان عدد من الحرائق قد أشعلها مجهولون يعتقد أنهم يستفيدون من المعادن بعد حرق النفايات وهم يتخذون من المرمى مقراً لهم حسب مواطنين هناك , هذه لم تكن المرة الأولى لتصاعد شكاوى سُكان المحافظة ومطالباتهم بجعل مرمى النفايات خارج نطاق المحافظة وهو الذي لا يبعد عن المستشفى الرئيسي في المحافظة إلا نحو 10 كيلومترات .

وكان قد وقف أعضاء المجلس البلدي بمحافظة العيدابي قبل نحو عام “حسب صحيفة الرياض” أثناء جولتهم الميدانية الطارئة للوقوف على أسباب الحريق الكارثي بمرمى نفايات العيدابي الذي استمر بضعة ايام على أبرز المخالفات التي تسببت بهذه الكارثة البيئية التي خنقت أهالي المحافظة والقرى المجاورة بالأدخنة الكثيفة المنتشرة وأجبرتهم على الخروج من منازلهم والبحث عن سكن بعيد نتيجة ظروفهم المرضية وعدم استطاعتهم تحمل الأدخنة السامة.

الجدير بالذكر أنهُ قبل نحو عام حسب تقرير صحفة الرياض المشار اليه أعلاه كان قد اكد رئيس المجلس البلدي بالمحافظة أ.متعب الغزواني على انه من الضروري وبشكل عاجل قيام الجهات الأمنية بالقبض على مجهولي الهوية المتواجدين في موقع المرمى و الذين يقومون بإشعال النيران هناك

كما دعا الى تكليف كل بلدية من بلديات المحافظات المجاورة بإيجاد موقع بديل للموقع الحالي نظرا لكونه غير مناسب فهو يتوسط عدة قرى مأهولة بالسكان وقريب من مستشفى العيدابي العام ،مضيفا بأن على بلدية العيدابي كونها الجهة المشرفة على الموقع إعداد تقارير دورية عن السلبيات والرفع بها للأمانة لمعالجتها لضمان عدم تكرار هذه الكارثة.

ولفت إلى أن الحلول والمقترحات التي طرحها المجلس في دوراته السابقة وكذلك مخاطبات المحافظة والبلدية والوزارة لم يتم تنفيذها ولم تلق أي اهتمام من قبلهم مما تسبب في استمرار هذه الكارثة البيئية .