بيضة واحدة يوميا تقلل من توقف النمو عند الأطفال

كشفت دراسة جديدة أن تناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 9 أشهر بيضة واحدة يوميا لمدة 6 أشهر يؤدي إلى خفض خطر “توقف النمو” إلى النصف تقريبا.

ويعرف “توقف النمو” بانخفاض معدل النمو الناتج عن سوء التغذية في الطفولة المبكرة، لاسيما في الأيام الألف الأولى من عمر الطفل، وتعد الآثار المترتبة عليه دائمة؛ حيث لا يستعيد الأطفال المصابون بتوقف النمو طولهم المفقود نتيجة ذلك المرض، كما لا يستعيدون وزنهم الطبيعي، وقد يؤدي إلى الوفاة المبكرة في وقت لاحق.

ويعاني من توقف النمو طفل من بين كل 4 أطفال عالميا ممن تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وكشفت الدراسة الجديدة التي أجراها باحثون من جامعة واشنطن الأمريكية ونشرها موقع “ميديكال نيوز توداي” أن إدخال البيض إلى النظام الغذائي للأطفال بشكل يومي على مدار 6 أشهر يمكن أن يحد من الإصابة بهذا المرض.

وشملت الدراسة عينة عشوائية من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و8 أشهر من أمريكا الجنوبية؛ حيث يعاني 23% منهم دون سن الخامسة من توقف النمو ويعاني 6% من نقص الوزن، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين واحدة تناولت البيض بشكل يومي والثانية لم تتغذ على البيض.

وكشفت النتيجة أن تناول البيض بشكل يومي خفض معدل انتشار توقف النمو بنسبة 47%، وخفض معدل انتشار نقص الوزن بنسبة 74% مع الاستهلاك اليومي للبيض.

ونصح الباحثون بإدخال البيض إلى النظام الغذائي للطفل كوسيلة بسيطة وفعالة لتعزيز نموهم.