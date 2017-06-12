هنا تفاصيل .. رسوم الخدمات المصرفية الجديدة للحسابات الشخصية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، تعرفة الرسوم الجديدة على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية، وحددت رسوم كشف الحساب لأقل من سنة من داخل الفروع 25 ريالاً و30 ريالاً لكشف الحساب من سنة إلى خمس سنوات من داخل الفروع، و50 ريالاً لكشف حساب لأكثر من خمس سنوات، وشددت على مجانية فتح الحساب وعدم فرض رسوم على انخفاض الرصيد عن الحد المطلوب إضافة إلى مجانية السحب النقدي وتقديم خدمة كشف الحساب عن طريق الخدمات الإلكترونية بشكل مجاني، وفيما يخص السحب النقدي من البطاقات الائتمانية تقرر أن يكون الحد الأقصى لرسوم سحب مبلغ 5 آلاف ريال أو أقل 75 ريالاً، و3%

عند سحب مبلغ أكثر من 5 آلاف ريال بحد أقصى 300 ريال. وتضمنت التعرفة الجديدة فرض رسوم عند إعادة إصدار بطاقة الصراف عند فقدانها أو تلفها أو خطأ الرقم السري ثلاث مرات بمبلغ 30 ريالاً فيما تبلغ رسوم إصدار بطاقة صراف إضافية 30 ريالاً، وشددت على الالتزام بالتعرفة خلال الثلاثة الأشهر المقبلة.

وفيما يخص بطاقات الصراف الآلي ونقاط البيع شددت التعرفة على إصدار البطاقات لكل حساب والسحب أو الإيداع من جهاز الصرف الآلي واستخدام البطاقة وتجديدها وإعادة إصدارها عندما تسحب مِن الجهاز بشكل مجاني دون رسوم، وأكدت التعرفة على مجانية سداد الخدمات الحكومية وسداد الفواتير وحساب سداد للدفع الإلكتروني.

وبالنسبة للتحويلات أكدت التعرفة على مجانية التحويل من حساب لآخر داخل البنك، أما خدمة التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر نظام سريع وفِي نفس اليوم، من داخل فروع البنوك فقد حدد لها رسم وقدره 25 ريالاً، فيما حدد رسم 15 ريالاً إذا كان التحويل آجلاً.

وعند التحويل من داخل الفروع لبنك خارج المملكة تحدد رسم 75 ريالاً، ورسم 25 ريالاً عن تعديل أو إلغاء حوالة إلى خارج المملكة.

وعند التحويل بالخدمات الإلكترونية تبلغ رسوم التحويل من بنك إلى بنك محلي آخر في نفس الْيَوْمَ 7 ريالات و 5 ريالات إذا كان التحويل آجلاً ،وخصصت للتحويل إلكترونيا لبنك خارج المملكة رسوم قدرها 50 ريالاً، فيما بلغ رسم التعديل وإلغاء الحوالة 15 ريالاً.

وحددت التعرفة رسوم إصدار الشيكات فيما فصلت رسوم عمليات الشبكة الخليجية، حيث حددت رسم قدره 10 ريالات عند السحب النقدي على الصراف الآلي داخل دول الخليج، و3 ريالات للاستفسار عن الرصيد من أجهزة الصرف الآلي بدول الخليج، فيما تقرر مجانية استخدام العميل لنقاط البيع داخل دول الخليج.

وحددت التعرفة رسم 25 ريالاً عند السحب النقدي لبطاقات الحسم المباشر في عمليات الشبكة الدولية.