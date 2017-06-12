بر فيفاء توزع 832  سلة رمضانية و300 وجبة إفطار يومياً

تواصل جمعية البر الخيرية بفيفاء أعمالها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438 هـ حيث تقوم الجمعية بتوزيع السلة الغذائية منذ بداية الشهر الكريم وبلغ ما تم توزيعه حتى الآن 832 سلة غذائية رمضانية للمستفيدين عن طريق مؤسسة العنود الخيرية والجوهرة بنت ابراهيم آل ابراهيم , وعدد من الداعمين وفاعلي الخير , استهدفت الفقراء وأسر الأيتام والمحتاجين , كما قامت الجمعية أيضا بتوزيع1079 كرتون تمر.

كذلك تقوم الجمعية بتنفيذ مشروع إفطار صائم عبر خمسة مواقع موزعة في فيفاء يتم تقديم خلالها حوالي 300 وجبة للصائمين .

بينما تنفذ الجمعية أيضا بالتعاون مع مكتب التعاوني دروس دينية لعدد من الجاليات ما قبل الإفطار ويتم تقديم لهم وجبه الإفطار في نفس المقر .

كما ترعى الجمعية مسابقة أثر الالكترونية الرمضانية التي ينظمها المكتب التعاوني بفيفاء .

ووجهت الجمعية شكرها لكل داعم من أفراد ومؤسسات وجهات خيرية سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء , مشيرة إلى أن الجمعية ما تزال تستقبل الدعم عبر حساباتها البنكية حسب كل مشروع وأن الجمعية تقدم خدماتها لـ 327 أرملة ويتيم , و 435 فقير , و542 كبير سن, و40 معاق , و100 مطلقة, و 27 مريض.

كما تقدم 21 مشروعا خيريا وهم مشروع مساعدة الأسر الفقيرة , والمساعدة المقطوعة , ومساعدة الشباب المقبلين على الزواج , وإفطار صائم , والسلة الغذائية , والسلة الرمضانية , وتوزيع الزكوات , و كسوة العيد للأيتام , وكسوة الشتاء , و كفالة الأيتام 11 , وتوصيل مرضى الغسيل الكلوي للمستشفى , وسقيا الماء “لن ننساكم”عن شهداء الحد الجنوبي , والحقيبة المدرسية , والصدقة الجارية , وإكرام الموتى والملابس المستعملة , ومشروع ترميم وتأثيث المساكن , وتوزيع لحوم أضاحي , ومشروع الأسر المنتجة , تفريج الكربة , ومشروع كفارة اليمين .

حسابات الجمعية لدى بنك الراجحي

الحساب العامSA4380000417608010006754

حساب الزكاةSA0880000417608010025911

حساب الصدقات SA3180000221608010064882

حساب كفالة الأيتامSA30800004176080100259039

حساب الوقف الخيري SA97800002216080101353777

ويمكن التواصل عبر قنوات الجمعية ” بتويتر ” أو جوال الجمعية :0531350963أو 0543564367

البريد الالكتروني : albarrbfyfa@outlook.sa

تلفون :0173340587 فاكس:0173340268