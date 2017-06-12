اتجاه القبلة .. خدمة جديدة من Google

أطلقت شركة غوغل الأميركية خدمة جديدة باسم “اتجاه القبلة” لتسهيل تحديد الوجهة الصحيحة للصلاة باستخدام الهواتف الذكية.

وتستخدم خدمة “اتجاه القبلة” الجديدة أحدث تقنيات الواقع المعزز لرسم خط واضح باللون الأزرق باتجاه الكعبة ضمن نطاق الكاميرا الخاصة بالهاتف الذكي.

وللاستفادة من الخدمة، يجب على المستخدمين السماح بتحديد واستخدام الموقع الجغرافي على الهاتف الذكي لتعيين اتجاه الكعبة بدقة.

وبحسب غوغل فإن الخدمة متوفرة حالياً عبر المتصفح على هواتف أندرويد وآي أو إس، كما أنها غير مقتصرة فقط على شهر رمضان الكريم حيث ستبقى الخدمة متاحة للمستخدمين بشكل دائم.

وتعتمد الخدمة على موقع الكعبة والموقع الجغرافي الحالي للمستخدم بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي لتحديد المسار المباشر الأقصر بين نقطتين على الكرة الأرضية والمعروف أيضاً باسم مسافة الدائرة الكبرى.

ونظراً لأن الخدمة تعتمد على البوصلة في هاتفك الذكي، فتنصح غوغل بمعايرة بوصلة الهاتف قبل الاستخدام.

————————————————

أعلنت شركة جوجل إطلاق «محدد القبلة»، خدمة جديدة تستخدم تكنولوجيا الواقع لتحديد الاتجاه الصحيح للقبلة على الهواتف المحمولة والكمبيوتر.

تتوفر هذه الخدمة على متصفح شبكة الإنترنت، ما يسمح لجميع المستخدمين بالوصول إلى الخدمة بغض النظر عن نوع هاتفهم الجوال.

وتوجه الخدمة المستخدم إلى الكعبة من خلال الكاميرا على أجهزة الـAndroid من خلال تحديد موقعهم، ومن دون حفظ أى صور.

أما عن نظام تشغيل iOS، فيعمل «محدد القبلة» من دون الكاميرا وسوف تستمر الخدمة فى العمل بعد شهر رمضان.

وقال نجيب جرار، مدير تسويق المنتجات فى شركة جوجل فى الوطن العربى: الكثير من مستخدمى جوجل يبحثون على الاتجاه الصحيح للقبلة بمساعدة شبكة الإنترنت، ولاحظنا ظهور كلمة «بوصلة» أو «محدد» فى نتائج البحث المتعلقة بجهة القبلة.

ويأتى هذا التحديث من ضمن التحديثات التى أطلقتها شركة جوجل بمناسبة شهر رمضان الكريم فى تطبيقات جوجل، بالإضافة إلى أكثر من 40 مسلسلاً رمضانياً على منصة YouTube من مختلف أنحاء الوطن العربى.

وتتوفر كل التفاصيل عن هذه التحديثات على موقع «دليل رمضان» الذى أطلقته الشركة عام 2014؛ لمساعدة المستخدم فى التعرف على جميع الطرق لاستخدام جوجل أثناء رمضان.