طلب إبراء ذمة المتوفى :”حسن محمد أسعد الحربي”

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا مصابنا في والدنا (حسن محمد أسعد الحربي الفيفي) بالصبر والاحتساب ونقدم خالص الشكر والامتنان لمن شاركنا في مصابنا سواء بحضور أو اتصال أو برسالة سائلين الله أن يجزيكم خير الجزاء والحمد لله على كل حال
وقد أوصانا والدنا غفر الله له
أولا : بطلب العفو والسموحة ممن صدر بحقه خطأ بقصد أو بغير قصد
ثانيا : نتكفل بسداد أي دين كان على والدنا سواء بسند أو بغير سند ونرجوا إبلاغنا ممن لديه حق على والدنا لقضائه عنه وجزاكم الله خير
موسى حسن محمد 0552408215
سلطان حسن محمد 0552515095
فيصل حسن محمد 0556998647
رحمه الله رحمة واسعة العم حسن رجل خير وانابدوري ادعو من عليه دين لهذا الرجل فيراء ذمته كماتعلمون كان لديه بقالة من من اوايل الثمانينات ويعطي كلا من قال اعطني اسئل الله ان يغفر له ويرحمه برحمة الابرار والله على كل شئ قدير سالم بن راىح الحربي