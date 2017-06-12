 طلب إبراء ذمة المتوفى :”حسن محمد أسعد الحربي” | فيفاء أون لاين
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

طلب إبراء ذمة المتوفى :”حسن محمد أسعد الحربي”

طلب إبراء ذمة المتوفى :”حسن محمد أسعد الحربي”
فيفاء أون لاين
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا  مصابنا في والدنا (حسن محمد أسعد الحربي الفيفي) بالصبر والاحتساب ونقدم خالص الشكر والامتنان لمن شاركنا في مصابنا سواء بحضور أو اتصال أو برسالة سائلين الله أن يجزيكم خير الجزاء والحمد لله على كل حال
 وقد أوصانا والدنا غفر الله له
أولا : بطلب العفو والسموحة ممن صدر بحقه خطأ بقصد أو بغير قصد
ثانيا :  نتكفل بسداد أي دين كان على والدنا سواء بسند أو بغير سند ونرجوا إبلاغنا ممن لديه حق على والدنا لقضائه عنه وجزاكم الله خير
موسى حسن محمد 0552408215
سلطان حسن محمد 0552515095
فيصل حسن محمد 0556998647

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التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    رحمه الله رحمة واسعة العم حسن رجل خير وانابدوري ادعو من عليه دين لهذا الرجل فيراء ذمته كماتعلمون كان لديه بقالة من من اوايل الثمانينات ويعطي كلا من قال اعطني اسئل الله ان يغفر له ويرحمه برحمة الابرار والله على كل شئ قدير سالم بن راىح الحربي

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