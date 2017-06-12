طلب إبراء ذمة المتوفى :”حسن محمد أسعد الحربي”

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا مصابنا في والدنا (حسن محمد أسعد الحربي الفيفي) بالصبر والاحتساب ونقدم خالص الشكر والامتنان لمن شاركنا في مصابنا سواء بحضور أو اتصال أو برسالة سائلين الله أن يجزيكم خير الجزاء والحمد لله على كل حال

وقد أوصانا والدنا غفر الله له

أولا : بطلب العفو والسموحة ممن صدر بحقه خطأ بقصد أو بغير قصد

ثانيا : نتكفل بسداد أي دين كان على والدنا سواء بسند أو بغير سند ونرجوا إبلاغنا ممن لديه حق على والدنا لقضائه عنه وجزاكم الله خير

موسى حسن محمد 0552408215

سلطان حسن محمد 0552515095

فيصل حسن محمد 0556998647