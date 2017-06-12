لولو هايبر الدولية تبحث تدشين اكبر هايبرماركت بجازان من خلال مشاريع الخريف العقارية

زار جازان وفد رفيع المستوى من )مجموعة لولو الهندية الإماراتية( الشهيرة في تجارة التجزئة لبحث فرص تدشين فرعها الأول داخل المنطقة وذلك من خلال احد المشاريع العقارية الكبرى المميزة المنفذة من قبل لرغبة مجموعة الخريف، تأتي هذه الزيارة نظرا لولو هايب رماركت تدشين اكبر متاجرها بالمنطقة الجنوبية على مساحة ) 51 الف متر مرب ع( والمقترح تشغيلة داخل مجمع الخريف التجاري الجديد الواقع بالمنطقة المركزية التجارية بجازان، وقد اعرب المهندس سلطان الأمير مدير عام أمكِنا العقارية الوسيط العقاري ان جازان تمتلك مقومات استثمارية محفزة وجاذبة لذا تحرص أمكِنا العقارية على تسويقها وترويجها للشركات الدولية الشهيرة من خلال استضافتهم في جولات ميدانبة عملية مباشرة وتحفيزهم على التوسع والأستثمار فيها، وقد قمنا بجولة لوف د لولو الدولية على العديد من المواقع الهامة بجازان مثل المدينة الاقتصادية وغيره ا، من جهة اخرى، اعرب المدير الاقليمي لمجموعة هايبر لولو الدولية محمد مصطفا عن سعادته بزيارة جازان لدراسة امكانية التوسع بها، فالمنطقة تمتلك مقومات بشرية وعمرانية واقتصادية محفزة للأستثمار ونحن حريصين على تدشين اكبر هايبرماركت بجازان وقت مايتم تهيئة الموقع المقترح، وألمح بكل ثقة ان تشغيل سوق لولو جازان سيغير

المدينة لأن هويتنا مختلفة وطريقتنا فريدة ومنتجاتنا شاملة تعرض تحت سقف واحد، واسعارنا

تنافسية وعروضنا شبه يومية.

يعتبر عضوًا في مجموعة إي ام كيه اي ومقرها دبي وهي » لولو هايبرماركت « الجدير ذكره أن

أكبر سلسلة لمراكز التسوق ومتاجر البيع بالتجزئة ومجمعات البيع بالجملة في الشرق الأوسط،

وقد بدأت نشاطها في مدينة أبو ظبي سنة 5691 م ولها فروع عديدة في أ كثر من 59 دولة في

آسيا وأفريقيا. ويشتهر هايبر لولو بتقديم منتجات عالية الجودة والقيمة وبأسعار وعروض يومية

مميزة، وتتمي ز بتوفي ر الطلب ا لأستهلاكي المتنامي لمختلف انواع الخضراوات والفواكه

والمأكولات والمخاب ز والبقالات والازياء التجارية الراقية والاحذية والاكس وارات والالكترونيات،

والاثاث وا لادوات المنزلية، والمجوهرات، والهواتف الجوالة والعطور والساعات ومستحضرات

التجميل بالاضافة الى مجموعة جيدة من العلامات التجارية العالمية والمنتجات وكلها تحت سقف واحد.