محافظ عنيزة يفتتح مكتبة عبدالرحمن المشيقح بعنيزة

يفتتح سعادة محافظ عنيزة المهندس عبدالرحمن بن ابراهيم السليم مساء يوم الثلاثاء الموافق 18/9/1438هـ مكتبة الدكتور عبدالرحمن العبدالله المشيقح الملحقة في سجن محافظة عنيزة . وسيقام حفل خطابي بهذه المناسبة .

وذكر الاستاذ عبدالرحمن الجوهر رئيس مكتب لجنة تراحم لرعاية السجناء بمحافظة عنيزة . ان الدكتور عبدالرحمن المشيقح قد تكفل مشكوراً بكامل تجهيزات المكتبة وتأثيثها وتوفير الاف من الكتب المناسبة في مختلف صنوف العلوم والمعرفة كما تكفل بتوفير عدداً من أجهزة الحاسب الالي بالمكتبة

ورفع الجوهر خالص شكرة وتقديره لسعادة الدكتور عبدالرحمن المشيقح على هذه المبادرة الخيرية والاجتماعية . التي تؤكد صدق وطنية الدكتور عبدالرحمن المشيقح وحرصه التام على تقديم مبادرة اجتماعية رائدة ومتميزة .

وأكد الجوهر إن مكتبة الدكتور عبدالرحمن المشيقح ستكون لها منافع كثيرة على نزلاء السجن وستمكنهم من قضاء أوقاتهم داخل المكتبة والتزود بالعلوم المفيدة .

كما ستساهم المكتبة بمساعدة النزلاء لمواصلة تعليمهم العالي عن طريق برامج التعليم عن بعد من خلال الاستفادة من أجهزة الحاسب الالي الموجودة بالمكتبة .