خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة اليوم جلسة مباحثات مع دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد نواز شريف.

وجرى خلال الجلسة، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.

كما حضرها من الجانب الباكستاني، معالي وزير المالية محمد إسحاق دار، ومعالي رئيس أركان الجيش الفريق أول قمر جاويد باجوا، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية سرتاج عزيز، وسفير باكستان لدى المملكة اللواء بحري خان هشام بن صديق.