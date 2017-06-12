تكليف الزميل المجممي للعمل بالمركز الإعلامي بالحد الجنوبي

باشر الزميل الإعلامي الأستاذ /طلال المجممي العمل بالمركز الإعلامي بالحد الجنوبي بعد صدور قرار سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عايض بن عبدالله الشهراني لتكليف الزميل لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخه وذلك من باب التعاون بين كافة الجهات الحكومية لدعم جهود ابطالنا البواسل وإبراز جهودهم العظيمه في الدفاع عن ثرى الوطن. والجدير بالذكر ان الزميل المجممي يعد من الإعلاميين المخضرمين والمميزين على إمتداد خبرته الإعلامية الممتده ل 25 عاما والتي كان آخرها عمله مراسلا لقناة الإخبارية السعوديه بالشريط الحدودي في الحد الجنوبي في رسائل إخبارية مباشره من خلال نشرات الأخبار.