 سمو نائب أمير جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد الرائد طارق العلاقي | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

سمو نائب أمير جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد الرائد طارق العلاقي

سمو نائب أمير جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد الرائد طارق العلاقي
فيفاء أون لاين - جازان / واس

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، عقب صلاة العشاء بجامع خادم الحرمين الشريفين اليوم صلاة الميت على الرائد طارق بن عبد اللطيف العلاقي ، الذي استشهد إثر تعرض دورية أمن لمقذوف متفجر (عبوة ناسفة) أثناء قيامها بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف .
كما أدى الصلاة على الشهيد مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني ، وقائد قوة الطوارئ بالمنطقة المقدم مظلي عبدالرحمن بن عبدالله القحطاني، وعدد من المسؤلين وزملاء وأقارب الشهيد وجموع غفيرة من المصلين .
وعقب الصلاة نقل سمو نائب أمير منطقة جازان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم اللـــَّه – وتعازي سمو أمير منطقة جازان إلى والد وأسرة الشهيد ، سائلا اللـــَّه تعالى أن يتقبل الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة ، مؤكدا تقدير الجميع لما يُقدمه رجال الأمن من بطولات وتضحيات لحفظ أمن الوطن والذود عنه ، كما شارك سموه في تشييع جثمان الشهيد بمقبرة شمال مدينة جيزان .
من جانبه عبّر والد الشهيد وذويه عن شكرهم وتقديرهم للقيادة ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهم ، سائلين اللـــَّه تعالى أن يحفظ لوطننا الغالي أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة .

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