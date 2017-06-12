سمو نائب أمير جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد الرائد طارق العلاقي

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، عقب صلاة العشاء بجامع خادم الحرمين الشريفين اليوم صلاة الميت على الرائد طارق بن عبد اللطيف العلاقي ، الذي استشهد إثر تعرض دورية أمن لمقذوف متفجر (عبوة ناسفة) أثناء قيامها بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف .

كما أدى الصلاة على الشهيد مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني ، وقائد قوة الطوارئ بالمنطقة المقدم مظلي عبدالرحمن بن عبدالله القحطاني، وعدد من المسؤلين وزملاء وأقارب الشهيد وجموع غفيرة من المصلين .

وعقب الصلاة نقل سمو نائب أمير منطقة جازان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم اللـــَّه – وتعازي سمو أمير منطقة جازان إلى والد وأسرة الشهيد ، سائلا اللـــَّه تعالى أن يتقبل الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة ، مؤكدا تقدير الجميع لما يُقدمه رجال الأمن من بطولات وتضحيات لحفظ أمن الوطن والذود عنه ، كما شارك سموه في تشييع جثمان الشهيد بمقبرة شمال مدينة جيزان .

من جانبه عبّر والد الشهيد وذويه عن شكرهم وتقديرهم للقيادة ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهم ، سائلين اللـــَّه تعالى أن يحفظ لوطننا الغالي أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة .