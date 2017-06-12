أكثر من (300) ألف ريال لكسوة الأيتام بجمعية البر بالعارضة

أعتمدت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بجازان صرف مبلغ (316400) ريال، وذلك لكسوة عدد (1582) يتيم ويتيمة.

حيث أن هذا المشروع من المشاريع التي تقدمها الجمعية لمستفيديها من الأيتام في شهر رمضان المبارك.

ويتم ذلك عن طريق صرف فواتير تحتوي على عدد الأفراد لكل أسرة وقيمة الكسوة لهم وتصرف من المحلات التجارية المتخصصة في بيع الملابس . حيث تم التعاقد مع اكثر من خمسة محلات تجارية متخصصة . منها محلين بمحافظة ابو عريش . وثلاثة محلات من محافظة العارضة . ونهدف الى التيسير على الايتام وفتح باب المنافسة في تخفيض الأسعار .

علما انه يصرف لكل فرد مبلغ 200 ريال تكلفة الكسوة .

ونشكر كافة المحسنين وفاعلي الخير على دعمهم ومساندتهم لأبنائهم الأيتام