بالصور.. رياضيو وإعلاميو الشرقية في إفطار المشير

أقامت مجموعة المشير العالمية للخدمات الأمنية إفطارها السنوي في شهر رمضان المبارك، وحضر الإفطار نخبة من رجال الاعمال وعملاء المجموعة ولفيف من إعلاميي المنطقة الشرقية ومنسوبي المشير، ورحب رئيس المجموعة فهد بن محمد القرني بالحضور وشكرهم على هذا التجاوب، والذي يهدف الى التواصل والتقارب بين شركاء المجموعة.

وأكد القرني ان مثل هذا التجمع دأبت عليه المشير كل سنة في هذا الشهر الكريم، متمنيا للجميع ان يتقبل الله صيامهم وقيامهم ويديم علينا نعمتي الأمن والامان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي عهده.