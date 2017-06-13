مسابقة غراس الرمضانية بالعارضة تواصل تألقها وتشهد إقبالا متزايدا من المشتركين

تشهد المسابقة الرمضانية ضمن مشروع غراس التابع لبرنامج عناية لرعاية اليتيم بجمعية البر الخيرية في محافظة العارضة بالشراكة مع مكتبي الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في كل من مركز الحميراء وجبال العبادل إقبالاً متزايداً على المسابقة منذ انطلاق فعالياتها في بداية شهر رمضان الكريم وتستمر إلى التاسع عشر من الشهر ذاته وتهدف إلى نشر الفائدة والوعي عبر ارسال روابط لمقاطع فيديو لمادة علمية يتم اختيارها بعناية وإرسالها ليليا لاستخلاص الفوائد منها ومن ثم إرسال الإجابة على رقم التواصل الخاص بالمشروع .

وأوضح المدير التنفيذي لمشروع غراس الأستاذ محمد المحمدي أنه نزولاً عند رغبة المشتركين تم زيادة عدد الفائزين في المسابقة من ثلاثة إلى خمسة فائزين ليليا ما كان له بالغ اﻷثر في زيادة حظوظ المشتركين للحصول على فرصة أكبر في الفوز بإحدى جوائز المسابقة . نافياً في الوقت ذاته ما يتردد من انباء حول تمديد فترة المسابقة إلى نهاية الشهر الجاري .

واضاف ” المحمدي ” أن المسابقة حتى الآن حققت انتشاراً واسعاً وقبولاً بين أفراد المجتمع . مثمناً للجهات الداعمة و كافة الأجهزة الإدارية والفنية العاملة في المشروع جهودهم المبذولة ومساهمتهم الفاعلة في سبيل إنجاح المسابقة وخروجها بالشكل المأمول .