متحدث البنوك: يوضح ماهية نسبة الـ 3% عند سحب 5000 ريال

أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، أن نسبة الـ3 % التي سيتم إلزام عملاء المصارف عند سحب مبالغ تزيد على 5 آلاف ريال تتعلق بعمليات السحب النقدي عند استخدام البطاقة الائتمانية، وليس بالسحب بواسطة الصراف الآلي عبر شبكة “مدى”.

وأشار حافظ، وفقاً لصحيفة “المدينة”، إلى أن السحب بواسطة الصراف الآلي عبر شبكة “مدى” مجاناً، وذلك بناء على التعرفة البنكية المحدثة والصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي في العاشر من شهر رمضان الجاري.

وبيّن أن الهدف من إصدار مؤسسة النقد للتعرفة البنكية هو تعزيز دورها في الشمول المالي وحماية حقوق العملاء، وحماية حقوق عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، منوهاً إلى أن الرسوم الواردة في التعرفة تمثل الحد الأقصى للرسوم، وأنه يحق للبنك تخفيض هذه الرسوم أو إلغاؤها بما يتناسب مع سياساته الداخلية.