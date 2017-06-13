مدير عام صحة جازان يشارك أبطال الصحة في الحد الجنوبي الافطار الجماعي

شارك مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عايض بن عبدالله الشهراني أبطال الصحة بمستشفى الموسم العام مائدة الإفطار مساء اليوم الاثنين ١٧ رمضان ١٤٣٨هـ؛ وذلك ضمن جولته التفقدية لمستشفيات الحد الجنوبي التي شملت مستشفيات صامطة والموسم لمتابعة سير العمل خلال شهر رمضان المبارك.

وقد نقل الدكتور الشهراني شكر قيادات وزارة الصحة، وعلى رأسهم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ونواب وزير الصحة لمنسوبي مستشفى الموسم العام ولجميع العاملين بمستشفيات الحد الجنوبي على ما يبذلون من جهد للإسهام في تقديم الخدمة الصحية على مختلف مستوياتها للمواطنين ولأبطالنا البواسل في الحد الجنوبي، مؤكدًا على أن جميع العاملين يستحقون الشكر فردًا فردًا، وقد شاركهم الافطار عدد من جنودنا البواسل في الجيش السعودي وقوات التحالف.

بعد ذلك قام مدير عام صحة جازان بجولة على أقسام المستشفى، واطّلع على ما استجد في بعض مشاريع التحسين داخل المستشفى، مؤكداً على أهمية تفعيل الفرز البصري في أقسام الطوارئ والاهتمام بتطبيق سياسات وإجراءات مكافحة العدوى.

وقد رافق مدير صحة جازان في زيارته المساعد للخدمات العلاجية بصحة جازان الدكتور طاهر صميلي.