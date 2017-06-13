الصلاة على الفقيد في جامع الراجحي بالرياض مخرج 15 عقب صلاة العصر من اليوم الثلاثاء الموافق 18/9/1438هـ “الفيفي” الى رحمة الله أثر حادث مروري

انتقل الى رحمة الله تعالى الشاب محمد جابر محمد الفيفي ( المشروم ) أثر حادث مروري في مدينة الرياض وسوف تكون الصلاة على الفقيد في جامع الراجحي بالرياض مخرج 15 عقب صلاة العصر من اليوم الثلاثاء الموافق 18/9/1438هـ ويكون الدفن في مقبرة النسيم ويتقبل العزاء في منزل والده الشيخ جابر بن محمد الفيفي (ابوخالد)في حي السعادة شارع صالح بن عبدالجليل

نسئل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويكرم نزله ويوسع مدخله وأن يغسله بالماء والثلج والبرد وأن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأن يخلف عليه بدار خير من داره وأهل خير من أهله وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان انه سميع مجيب الدعاء .

ويتقبل العزاء على الارقام التالية

والده الشيخ جابر محمد الفيفي 0555222164

شقيقه خالد جابر الفيفي 0505222164

شقيقه وليد جابر الفيفي 0506485034

شقيقه عبدالعزيز جابر الفيفي 0561090417

شقيقه عبدالرحمن جابر الفيفي 0567031411

عمه موسى علي الظلمي 0555232212

والد زوجته فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن قاسم الفيفي 0505550136

صحيفة فيفا اون لاين التي ألمها الخبر تتقدم بخالص العزاء والمواساة الى والد الفقيد وأشقائه والى فضيلة الشيخ الدكتور سليمان قاسم والى كافة عائلته وذويه داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته انه سميع مجيب (وانا لله وانا اليه راجعون )