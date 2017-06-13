 “الفيفي” الى رحمة الله أثر حادث مروري | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

الصلاة على الفقيد في جامع الراجحي بالرياض مخرج 15 عقب صلاة العصر من اليوم الثلاثاء الموافق 18/9/1438هـ

“الفيفي” الى رحمة الله أثر حادث مروري

“الفيفي” الى رحمة الله أثر حادث مروري
عبد الله الفيفي ـ الرياض

انتقل الى رحمة الله تعالى الشاب محمد جابر محمد الفيفي ( المشروم ) أثر حادث مروري في مدينة الرياض  وسوف تكون الصلاة على الفقيد في جامع الراجحي بالرياض مخرج 15 عقب صلاة العصر من اليوم الثلاثاء الموافق 18/9/1438هـ ويكون الدفن في مقبرة النسيم ويتقبل العزاء في منزل والده الشيخ جابر بن محمد الفيفي (ابوخالد)في حي السعادة شارع صالح بن عبدالجليل

نسئل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويكرم نزله ويوسع مدخله وأن يغسله بالماء والثلج والبرد وأن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأن يخلف عليه بدار خير من داره وأهل خير من أهله وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان انه سميع مجيب الدعاء .

ويتقبل العزاء على الارقام التالية

والده الشيخ جابر محمد الفيفي 0555222164

شقيقه خالد جابر الفيفي  0505222164

شقيقه وليد جابر الفيفي   0506485034 

شقيقه عبدالعزيز جابر الفيفي 0561090417

شقيقه عبدالرحمن جابر الفيفي 0567031411

عمه موسى علي الظلمي 0555232212

والد زوجته فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن قاسم الفيفي 0505550136

صحيفة فيفا اون لاين التي ألمها الخبر تتقدم بخالص العزاء والمواساة الى والد الفقيد وأشقائه والى فضيلة الشيخ الدكتور سليمان قاسم والى كافة عائلته وذويه داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته انه سميع مجيب (وانا لله وانا اليه راجعون )

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