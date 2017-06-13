 مركز التآلف الاجتماعي يختتم أنشطته الرمضانية | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

مركز التآلف الاجتماعي يختتم أنشطته الرمضانية

مركز التآلف الاجتماعي يختتم أنشطته الرمضانية
فيفاء - فيفاء أون لاين

اختتم مركز التآلف الاجتماعي بخط الحزام التابع للجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء أنشطة وبرامجه الرمضانية بحضور نائب رئيس لجنة التنمية الأستاذ سليمان حسن الفيفي ومشرف المركز الأستاذ أحمد سلميان الفيفي .

حيث أقام المركز الديوانية الرمضانية  بجوار جامع الفرحة تخللها عدد من المسابقات وعدد من السحوبات والجوائز والوقفات الدينية بالتعاون مع المكتب التعاوني فيفاء .

فيما سلمت خلال الديوانية الختامية جوائز المسابقة الأسرية والتي كانت عن جوائز نقدية وعينية .

كما شاركت جمعية البر الخيرية أيضا بعدد من الجوائز العينية .

 

 

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*