مركز التآلف الاجتماعي يختتم أنشطته الرمضانية

اختتم مركز التآلف الاجتماعي بخط الحزام التابع للجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء أنشطة وبرامجه الرمضانية بحضور نائب رئيس لجنة التنمية الأستاذ سليمان حسن الفيفي ومشرف المركز الأستاذ أحمد سلميان الفيفي .

حيث أقام المركز الديوانية الرمضانية بجوار جامع الفرحة تخللها عدد من المسابقات وعدد من السحوبات والجوائز والوقفات الدينية بالتعاون مع المكتب التعاوني فيفاء .

فيما سلمت خلال الديوانية الختامية جوائز المسابقة الأسرية والتي كانت عن جوائز نقدية وعينية .

كما شاركت جمعية البر الخيرية أيضا بعدد من الجوائز العينية .