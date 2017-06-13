الدفاع الجوي بطل الدورة الرمضانية الاولى للكرة الطائرة

توج رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عبدالهادي الحبابي الدفاع الجوي بكاس البطولة الرمضانية الاولى للكرة الطائرة والميداليات الذهبية بعد فوزه على الحرس الملكي بثلاثة اشواط نظيفة في المباراة التي جمعتهما على صالة جامعة الامام محمد بن سعود وبحضور الدكتور صالح بن ناصر رئيس الاتحاد الاسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة وسعادة اللواء عبدالكريم السعيد مدير ادارة الشؤون الرياضية بالحرس الملكي واعضاء مجلس ادارة الاتحاد وبعض الشخصيات الرياضية وعدد كبير من الجماهير المحبة للعبة وفرض الدفاع الجوي سيطرته على مجريات اللقاء بفضل الضربات الساحقة والارسالات القوية اضافة الى استغلاله الاخطاء التي وقع فيها لاعبي الحرس الملكي والتي ساهمت في كسب اللقاء , وحصل الحرس الملكي على المركز الثاني والميداليات الفضية , قاد المباراة متعب السعيد حكم اول ونواف القحطاني حكم ثان وسعد الفرحان مسجلا وظهر التحكيم بمستوى مميز، واكد رئيس الاتحاد الاسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي الدكتور صالح بن ناصر عن سعادته بحضوره نهائي الدورة الرمضانية الاولى للكرة الطائرة حيث استمتعنا بمستوى رائع من كلا الفريقين واشكر رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة وزملاءه الاعضاء على دعوتهم واتمنى استمرار مثل هذه الدورات كونها تساهم في نشر اللعبة وارتقاءها وانا على ثقة كبيرة ان اتحاد اللعبة حريص على اقامة مثل هذه الدورات مستقبلا َ متمنيا َ التوفيق للاتحاد الجديد في مهمته المقبلة، كما قدم رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عبدالهادي الحبابي شكره لجميع من ساهم في نجاح هذه الدورة التي ولله الحمد كان ختامها مسك حيث شاهدنا مستوى اكثر من رائع من الفريقين وابارك لفريق الدفاع الدوي على تحقيقه للبطولة وحظ اوفر لفريق الحرس الملكي بعد حصوله على المركز الثاني ولبقية الفرق المشاركة وبإذن الله اتحاد اللعبة سيدعم مثل هذه الدورات مستقبلا َ بعد النجاح الكبير الذي شاهدناه في هذه البطولة كما حصل ثامر الدوسري من الدفاع الجوي على جائزة افضل معد فيما حصل على جائزة افضل مرسل موفق المطيري من الحرس الملكي وجائزة افضل ليبرو طارق شراحيلي من اتحاد الطائرة وذهبت جائزة افضل ضارب للاعب نواف البخيت من الدفاع الجوي.