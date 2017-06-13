60 متطوعًا بوادي الدواسر يفطرون العابرين بوادي الدواسر

يواصل أكثر من 60 متطوعاً من أعضاء أندية الحي والأندية الموسمية في إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر عملهم التطوعي منذ دخول شهر رمضان للمشاركة في برنامج ” إفطار صائم للمسافرين ” لتوزيع وجبة الإفطار على الصائمين المسافرين العابرين للوادي من مدخلي المحافظة الغربي والشرقي.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة أن ذلك البرنامج يأتي ضمن البرامج المجتمعية التي تتبناها الإدارة من خلال تلك الأندية لتعزيز قيمة العمل التطوعي لدى أعضاء الأندية، واحتساب الأجر، والمشاركة في الحد من السرعة لدى بعض قائدي المركبات حينما يحين موعد الإفطار، ولايزال غير قريب من المكان الذي يعتزم الإفطار فيه.