الأحوال المدنية تباشر أعمالها في مقرها الجديد بينبع

باشرت الأحوال المدنية أعمالها في المقر الجديد بمحافظة ينبع الذي يقع على طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جنوب مبنى محافظة ينبع بدلاً من مقرها القديم.

ويعد المكتب الجديد للأحوال المدنية من المكاتب النموذجية، إذ يضم محطات تقديم خدمة أكثر للمواطنين وتقدّم به جميع خدمات السجل المدني.

من جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة المدنية المنورة الدكتور عبدالله الحربي أن المكتب الجديد يقدم خدمات إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة، وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والوفاة والطلاق، وتم ادراجه في نظام المواعيد الالكتروني، مؤكداً أن محافظة ينبع ستشهد افتتاح مكتب لخدمة النساء خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضاف “الأحوال المدنية ستشهد توسعاً كبيراً في افتتاح المكاتب لخدمة كافة المواطنين حسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القاضية بخدمة جميع المواطنين وبمتابعة دقيقة من قبل معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالوهاب.